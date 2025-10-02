Компания-разработчик мессенджера Телеграм отвергает слухи о том, что власти США получили удалённый доступ к серверам приложения.

Об этом пишут СМИ, ссылаясь на новостной портал CyberInsider.

Компания назвала стороний доступ к данным пользователей "невозможным" из-за особенностей шифрования системы.

Ранее появились сообщения, что суд США одобрил запрос прокуратуры на применение "техники удалённого доступа" для получения данных с серверов Телеграм в рамках расследования дела об эксплуатации детей.

Напомним, сооснователь Телеграма Павел Дуров заявил, что спецслужбы Франции требовали цензуры молдавских оппозиционных каналов в Telegram.

Ранее в Кремле заявили, что переписки в любых мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб.

