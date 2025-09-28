Французские спецслужбы пытались принудить основателя мессенджера Telegram Павла Дурова к помощи властям Молдовы и к цензурированию оппозиционных молдавских телеграмм-каналов.

Об этом написал сам Дуров на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, в период нахождения во Франции к нему обращались спецслужбы этой страны, с просьбой цензурировать оппозиционные телеграм-каналы в Молдове взамен на помощь в судебном процессе.

"Это было неприемлемо по нескольким причинам. Если агентство (спецслужба - Ред.) действительно обращалось к судье — это было попыткой вмешательства в судебный процесс. Если же нет, и они лишь утверждали, что сделали это, тогда они использовали моё правовое положение во Франции для влияния на политические события в Восточной Европе - схему, которую мы также наблюдали в Румынии.

После проверки каналов, отмеченных французскими (и молдавскими) властями, мы выявили несколько, которые явно нарушали наши правила, и удалили их.

Вскоре после этого команда Telegram получила второй список так называемых "проблемных" молдавских каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственным общим признаком было выражение политических позиций, неугодных французскому и молдавскому правительствам. Мы отказались выполнять эту просьбу (заблокировать каналы - Ред.)", - пишет Дуров.

Ранее мы писали, что Дуров выразил гордость тем, что во время массовых выступлений против политики действующей власти во Франции акции протеста координировались через мессенджер Telegram.

Напомним, сегодня в Молдове начались парламентские выборы, которые определят дальнейший курс страны.