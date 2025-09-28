В Молдове сегодня проходят парламентские выборы. Они определят ту политическую силу, которая будет контролировать правительство, которое имеет больше полномочий, чем президент.

Главный вопрос выборов - сможет ли действующая президент Майя Санду сформировать в парламенте коалицию во главе со своей партией, либо коалицию образуют оппозиционные партии во главе с Патриотическим блоком Додона, которого Санду обвиняют в пророссийскости.

Накануне выборов социология показывала, что есть вероятность обоих вариантов коалиции, чем и обусловлено сильное политическое напряжение вокруг выборов.

Сегодня Санду не исключила, что результаты выборов будут аннулированы из-за "обвинений во вмешательствах в избирательный процесс".

Напомним, в августе на семь лет была осуждена глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Ещё ранее, в июне, ЦИК отказал в регистрации блока "Победа", в котором Гуцул планировала идти первым номером. "Победу" и его лидера Илана Шора власти Молдовы обвиняют в работе на Россию.

Подробнее о раскладе накануне выборов мы рассказывали в отдельном материале.