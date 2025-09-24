В воскресенье, 28 сентября, в Молдове должны состояться парламентские выборы. Вокруг них уже возникло сильное напряжение.

Президент Майя Санду заявила, что Россия активно пытается повлиять на ход выборов, чтобы привести к власти пророссийские силы и затем организовать нападение из Молдовы на Украину. Лидер крупнейшей оппозиционной политсилы "Патриотический блок" Игорь Додон обвинил Санду в том, что она по указке соросят пойдет в атаку на Приднестровье, если ее партия победит на выборах. А Служба внешней разведки России утверждает, что европейские страны готовят "оккупацию Молдовы" и провокации против Приднестровья.

Почему растет напряжение в стране? На то есть три причины.

1. Парламентские выборы в Молдове определят курс страны на годы вперед.

Если партии президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) удастся сформировать и возглавить парламентскую коалицию, то Санду сохранит в своих руках всю полноту власти. А вот победа её оппонентов лишит Санду контроля над законодательной властью и правительством, тем самым радикально уменьшив ее влияние на ситуацию в стране.

2. Итог парламентских выборов пока не предопределен, за победу идет острейшая борьба.

Все социологические опросы накануне выборов показывают, что партия Санду PAS не сможет набрать достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать большинство в парламенте, в отличие от нынешнего состава законодательного органа. Также все опросы свидетельствуют о том, что преодолеть проходной барьер имеют шансы четыре партии. Помимо PAS это "Патриотический блок" экс-президента Додона, "Наша партия" Ренато Усатого и блок "Альтернатива", который возглавляет мэр Кишинева Ион Чебан и кандидат в президенты на выборах 2024 года Александр Стояногло. При этом первые два места опросы отдают PAS и "Патриотическому блоку".

Но в остальном прогнозы социологов разнятся. По данным опроса, проведённого компанией CBS Research, PAS набирает 25,8% голосов, а "Патриотический блок" экс-президента Додона - 19,7%. У "Альтернатива" 8,1% голосов, у "Нашей партии" - 6,6%.

Другой опрос компании AI Data, напротив, отдаёт лидерство "Патриотическому блоку" (25,2% против 24,3% у PAS), 8,4% "Нашей партии" и 7,9% - "Альтернативе".

Если распределить 101 место в парламенте Молдовы в соответствии с данными этих опросов, то по результатам CBS Research 41 мандат получает PAS, 36 – "Патриотический блок", а "Альтернатива" и "Наша партия" - 13 и 11 мест. По результатам исследования AI Data "Патриотический блок" получает 42 места, PAS – 40, "Наша партия" - 10, "Альтернатива" - 9.

Какие могут быть коалиции по итогам выборов?

PAS декларирует проевропейский курс, поддерживает Украину и критикует РФ.

"Патриотический блок" Додона выступает за нормализацию отношений с Россией и Приднестровьем и за нейтралитет Молдовы по отношению к войне в Украине.

Партия Усатого использует евроскептическую риторику, однако ее оппоненты утверждают, что он работает в паре с Санду, чтобы оттянуть голоса у "Патриотического блока" и затем вступить в коалицию с партией президента. Сам Усатый это отрицает.

"Альтернатива" позиционирует себя как проевропейскую силу, однако сторонники президента обвиняют блок в том, что это скрыто-пророссийский проект и в будущем парламенте он вступит в коалицию с Додоном. В "Альтернативе" это отрицают.

Отметим, что если версии о связи "Альтернативы" с РФ и Додоном, а Усатого с Санду соответствуют действительности, то, судя по последним рейтингам, пока что есть шансы на оба варианта: коалиция партии Санду с политсилой Усатого и коалиция блока Додона с "Альтернативой".

Впрочем, нельзя исключать и других вариантов конфигурации коалиции, кроме, пожалуй, альянса партии Санду и блока Додона.

Но в любом случае, как видим, противостоящие силы идут ноздря в ноздрю, и все может решить перевес в несколько процентов. И это тоже влияет на накал борьбы до выборов. А возможно, будет влиять и после них, если проигравшая сторона не признает своего поражения.

При этом нужно делать поправку на то, что опросы не учитывают голоса диаспоры. Последняя на прошлогодних президентских выборах как раз и обеспечила победу Санду во второму туре: внутри страны за Санду проголосовали 49% избирателей, а за её конкурента Стояногло – 51%, однако диаспора отдала за Санду 82% голосов, что и вывело ее на первое место.

Правда, западные СМИ пишут, что на этот раз оппозиция и Москва начали активно работать с диаспорой. В частности, они утверждают, что существует план организовать поездки живущих в России граждан Молдовы на избирательные участки в третьи страны (в самой РФ ЦИК Молдовы открыла немного участков).

Поэтому, повторимся, итог выборов пока не определён, что и приводит к накалу страстей.

3. Итоги выборов в Молдове могут иметь серьезное геополитическое значение, в том числе для хода войны в Украине.

Как уже писалось выше, Санду заявляет, что в случае победы на выборах ее оппонентов Россия сделает из Молдовы плацдарм для нападения на Украину. О том же на днях написал и экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. Он рассказал о плане России, по которому в новом парламенте Молдовы создадут пророссийское большинство. Затем, опираясь на него, отстранят от власти президента Санду и устроят выборы пророссийского президента, после чего в Молдову под видом туристов завезут российские войска, которые вместе с "армией" Приднестровья нападут на Одесскую область.

Отметим, однако, что любые планы нападения из Молдовы и Приднестровья на Украину, даже при наличии у власти в Кишиневе пророссийских сил, выглядят фантастическими. За исключением ситуации, когда российские войска вновь окажутся на правом берегу Днепра и приблизятся к границам Молдовы. Но такой исход пока сугубо гипотетический.

Зажатая между Румынией и Украиной Молдова в случае инициированной ею конфронтации с соседями будет быстро раздавлена. И Россия вряд ли как-то сможет ей помочь, а войска РФ даже под видом туристов переправить в Молдову нереально.

Естественно, это хорошо понимают все молдавские политики, в том числе и те, которых называют пророссийскими, поэтому разговоры о нападении из Молдовы на Украину выглядят лишь как часть предвыборной кампании. Как и заявления из Москвы касательно подготовки оккупации Молдовы европейскими войсками. Никаких признаков подготовки к этому нет. Тем более что в Приднестровье находится российский контингент и столкновение с ним армий НАТО может привести к угрозе войны Альянса с РФ, чего Запад с первых дней полномасштабной войны старается не допустить.

Из всех сценариев обострения вокруг Молдовы относительно реалистичным пока выглядит только один: совместное решение Кишинева и Киева (при одобрении Европы) военным путем ликвидировать непризнанную "Приднестровскую Молдавскую Республику".

До сих пор было два главных препятствия для осуществления такого плана. Первое - нежелание Санду втягиваться в войну, особенно накануне выборов. Второе - тяжелое положение ВСУ на фронте, что делает проблематичным отправку войск в Приднестровье.

Но если ситуация с резервами украинской армии по какой-то причине изменится в лучшую сторону, то при условии поддержки идеи со стороны Европы военный сценарий против Приднестровья может начать обсуждаться уже предметно. И на вероятность его осуществления результаты парламентских выборов в Молдове как раз могут повлиять самым прямым образом.

Если Санду потеряет контроль над парламентом, то вероятность попытки ликвидировать "республику" в Приднестровье военным путем будет близка к нулю.

То есть геополитическое влияние итогов парламентских выборов в Молдове велико с точки зрения перспектив развития ситуации во всем регионе, а потому и напряжение там очень большое. Ставки все стороны сделали серьезные.