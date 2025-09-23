Бывший президент Молдовы и лидер крупнейшей оппозиционной политсилы "Патриотический блок" Игорь Додон обвинил действующего главу государства Майю Санду в подготовке атаки на Приднестровье при поддержке властей Украины.

Его слова приводят молдавские СМИ.

"Если PAS (партия "Действие и солидарность" - Ред.) останется у власти (по итогам намеченных на ближайшее воскресенье выборов - Ред.), соросята заставят Санду напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт - в поддержку Украины и против России", - заявил Додон и добавил, что "подобный сценарий второго фронта уже пробовали реализовать в Грузии, но он провалился, а теперь очередь Молдовы", сказал политик.

При этом он не согласен с опасениями о том, что Россия вторгнется в Молдову в случае победы его партии на выборах.

"Если Додон пророссийский, то зачем россиянам атаковать своих?" — задал риторический вопрос политик Додон.

Он также обвинил Санду в милитаризации страны, а сам выступил за укрепление нейтрального статуса Молдовы.

"Не мы купили радары, которые теперь ловят мух. Не мы начали строительство военной базы в Бачой. Не мы завезли бронетранспортёры "Пиранья" и не мы организуем учения с НАТО каждые полгода. Всё это сделала и делает Майя Санду", — заявил Додон.

Напомним, сегодня Служба внешней разведки РФ заявила, что Европа готовится к оккупации Молдовы. Власти Молдовы уже опровергли это заявление.

"РФ ежедневно наводняет наше информационное пространство грубыми фальсификациями. Так называемые тревоги о мнимых планах Европы оккупировать Молдову - это истерическая реакция, сфабрикованная российскими службами после вчерашнего обращения президента Майи Санду (вчера она обвинила Россию во вмешательстве в молдавские выборы - Ред.)", - сказал пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэль Водэ.

