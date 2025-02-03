Власти Грузии снова заявили, что в начале войны в Украине их призывали открыть второй фронт против России.

Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

По его словам, заявление пришло со словами: "Украина выигрывает войну, и вы не должны пропустить этот шанс".

Однако премьер не уточнил, кто именно предлагал ему начать войну с РФ.

"Они нам это говорили за закрытыми дверьми, когда звали открыть второй фронт. Как показывает опыт, все это подтверждает, что наш подход был абсолютно правильным и оправданным", - говорит Кобахидзе.

Он также заявляет, что позиции президента США Дональда Трампа и "Грузинской мечты" совпадают.

"То, о чем мы говорили три года и за что нас объявили пророссийскими и антизападными, новое правительство США повторяет все это одно за другим. И это касается наших заявлений по Украине", - сказал премьер Грузии.

Он также заявил, что Украине потребуется "100 лет", чтобы вернуться в состояние 2014 года.

"Зачем все это делалось? На это ни у кого нет однозначного ответа. Однако есть один ответ. Были какие-то глобальные интересы, злобные интересы, которые принесли в жертву нашу дружественную страну Украину. Это трагическое событие, и мы должны спасти нашу страну от этого события", - заявил Кобахидзе.

Напомним, в прошлом году основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили говорил, что высокопоставленный чиновник Запада предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, чтобы продержаться хотя бы три-четыре дня, а потом уйти в леса и надеяться на западную помощь.

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