Уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили угрожает правительству "свержением режима".

Ее заявление прозвучало в видеообращении, которое опубликовали местные издания.

По словам Зурабишвили, внутриполитический кризис в стране достиг предельного уровня.

"Мы испробовали и протестировали все возможные законные средства, чтобы сдержать этот кризис, прежде чем он достигнет таких масштабов", — считает Зурабишвили.

Она сказала, что оппозиция пыталась опротестовать результаты парламентских выборов в суде, но не смогла этого добиться "из-за печального состояния судов". А когда Конституционный суд отказался рассматривать иск с требованием аннулировать победу правящей "Грузинской мечты", тем самым он "создал новую антиконституционную ситуацию".

Действующий состав Национального собрания (парламента), большинство в котором взяла на выборах "Грузинская мечта", Зурабишвили в очередной раз назвала нелегитимным, добавив, что ее мнение как президента по этому поводу проигнорировали. Она напомнила, что оппозиция обратилась с иском в Европейский суд по правам человека, но тот "не даст ответа сегодня или завтра".

"Не осталось ни одного законного, конституционного пути. Остается только назначить новые выборы, и это требование народа, мое требование и требование политических партий", — заявила Зурабишвили.

По словам президента Грузии, теперь у правящей партии "Грузинская мечта" есть два варианта дальнейших действий: до 29 декабря провести новые выборы и таким образом "восстановить доверие избирателей" либо "свержение действующего режима".

"Этот режим рушится сам по себе, и никто в этом не участвует, это ваша вина, тех, кто у власти, потому что вы вовремя не опомнились и не увидели, как обращаться с этой страной", — сказала политик.

Вчера Зурабишвили уже выдвигала аналогичный ультиматум правящей партии.

Она всячески подогревает протестные настроения в стране и даже призывала выходить на митинги школьников.