Президент Грузии Саломе Зурабишвили на очередном митинге оппозиции в Тбилиси заявила, что у правящей партии "Грузинская мечта" есть шесть дней, чтобы объявить новые парламентские выборы. То есть до 29 декабря, когда назначена инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили.

По словам Зурабишвили, она остается "президентом и главнокомандующим".

"Я остаюсь верной стране, конституции, перед которой я принесла присягу шесть лет назад. Эта конституция, которая была растоптана, но выстояла, как стоит Грузия. Я могу только продолжать и быть верной ей. Жду ответа, чтобы все стало понятным. Завтра вечером запишу полное обращение из (президентского - Ред.) дворца", — сказала Зурабишвили.

Ранее сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовным делом, если она до конца года не очистит президентский дворец.

В конце ноября Зурабишвили заявляла, что не покинет свой пост после проведения новых выборов главы государства. Она не признала этих выборов, потому что парламент страны "нелегитимный".