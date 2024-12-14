Выборы президента Грузии фактически состоялись. Проголосовали уже 170 членов коллегии выборщиков, что составляет более половины от их состава.

Об этом заявила пресс-секретарь ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

"По данным на 11:30, в процессе приняли участие 170 членов коллегии. Соответственно, выборы были признаны состоявшимися, так как в них приняли участие более половины полного состава избирательной коллегии", - заявила пресс-секретарь ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

Напомним, победу на этих выборах со стопроцентной вероятностью получит единственный кандидат - представляющий "Грузинскую мечту" Михаил Кавелашвили.

Действующая президент Саломе Зурабишвили свою кандидатуру выдвигать отказалась. Она поддерживает идущие в стране протесты и не признает нынешние выборы президента. Оппозиционные партии Грузии также заявили, что не признают президентские выборы. Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост после проведения выборов главы государства.

Также сегодня под зданием парламента продолжаются митинги.

Детальнее о президентских выборах в Грузии мы писали в отдельном материале.