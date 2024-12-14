В субботу, 14 декабря, в Тбилиси идут выборы нового президента с единственным кандидатом от партии "Грузинская мечта". Возле здания парламента собираются протестующие.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Президента впервые в истории Грузии избирают не всенародным голосованием, а коллегией выборщиков в 300 человек, которая наполовину состоит из депутатов, а ещё наполовину - из представителей регионов. Так как правящая партия "Грузинская мечта" победила на выборах в парламент и имеет перевес в региональных органах власти, то у нее прочное большинство в коллегии выборщиков.

И на выборах президента остался, по сути, единственный кандидат - представляющий "Грузинскую мечту" Михаил Кавелашвили.

Действующая президент Саломе Зурабишвили свою кандидатуру выдвигать отказалась. Она поддерживает идущие в стране протесты и заявляет, что нынешние выборы президента нелегитимны. Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост после проведения выборов главы государства.

Сегодня она пришла на очередную акцию протеста к зданию парламента.

Детальнее о президентских выборах в Грузии мы писали в отдельном материале.

Напомним, протесты разгорелись 28 ноября в связи с приостановкой грузинской властью переговоров о вступлении в ЕС. Но в целом протесты продолжаются с момента объявления результата выборов в парламент Грузии, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция итоги выборов не признает.