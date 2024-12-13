В субботу, 14 декабря, в Грузии состоятся выборы президента.

Впервые президента будет выбирать не народ, а коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек. В коллегию войдут 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов от регионов страны. Так как у правящей партии "Грузинская мечта" большинство в парламенте и есть большое влияние в регионах, новая процедура не оставляет шансов на победу для оппозиционных кандидатов.

"Грузинская мечта" выдвинула в президенты бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Он обвинял оппозицию в том, что она действует под контролем США, желающих спровоцировать "революцию и украинизацию" Грузии.

Поддержавшая оппозицию действующий президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что не будет признавать результаты президентских выборов, отказалась складывать свои президентские полномочия после окончания их срока и объявила себя "единственным легитимным государственным органом Грузии" до тех пор, пока в стране не пройдут новые парламентские выборы.

Оппозиция также заявила, что не будет признавать результаты новых выборов президента и продолжит считать Зурабишвили главой государства.

"Грузинская мечта" предупредила Зурабишвили, что ей придется покинуть дворец к 29 декабря - в этот день должна состояться церемония инаугурации нового президента.

Наблюдатели не исключают новой активизации акций протеста оппозиции после выборов президента. Напомним, протесты в Грузии идут с момента избрания нового парламента, в котором большинство получила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция и Зурабишвили отказались признавать их итоги.

Тем временем "Грузинская мечта" приняла в парламенте ряд антипротестных законов и лишила Зурабишвили права на государственную охрану после прекращения ее полномочий. По новым законам участников публичных собраний будут штрафовать на 700 долларов за закрытие лица, использование пиротехники, лазеров, фонарей и перекрытие дорог.

Также введены и увеличены штрафы за "порчу внешнего вида города", то есть надписи, рисунки, граффити, нарушение правил во время проведения собрания или демонстраций (организаторам грозит административный арест).

Зурабишвили лишили права на государственную охрану по такой схеме: была принята правка, по которой экс-чиновник не будет иметь персональной охраны, если Конституционный суд подтвердил нарушение им Конституции или констатировал в его действиях признаки преступления.

Зурабишвили как раз подпадает под эти критерии: весной 2024 года Конституционный суд признал, что президент нарушила Конституцию, когда поехала на зарубежные встречи с лидерами других государств, несмотря на запрет правительства.