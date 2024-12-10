Венгрия в случае необходимости наложит вето на санкции Евросоюза против представителей правительства Грузии и грузинских госслужащих.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

"Если Евросоюз введет санкции против министра внутренних дел Грузии и двух руководителей полиции, то венгерское правительство при необходимости наложит вето на это решение, потому что считает его бессмысленным и неоправданным", - сказал Сийярто.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ввел санкции против властей Грузии.

В санкционный список Украины попали премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, а также основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, министр культуры, спорта и молодёжи Теа Цулукиани, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и другие представители руководства, включая нескольких депутатов.

Первыми санкции против властей Грузии за подавление протестов в Тбилиси ввели Литва, Латвия и Эстония.