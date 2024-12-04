В Грузии полицейские пришли с обысками в офисы оппозиционных партий и домой к администраторам Фейсбук-страницы "Даитове", на которой участники и организаторы протестных акций обмениваются информацией.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Правоохранители провели обыски офисов "Коалиции за перемены", партий "Дроа" и "Гирчи — Больше свободы" и одного из штабов партии "Единое национальное движение", созданной бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили.

После обысков полиция задержала основателя телеканала Mtavari и лидера "Коалиции за перемены" Нику Гварамия, а также члена этой организации Гелу Хасая. По данным СМИ, Гварамию во время задержании избили. Также были арестованы и другие оппозиционеры.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что общественные организации закупают пиротехнику и другое оборудование для акций протеста, а оппозиционеры и "даже скрывающиеся в своих кабинетах руководители богатых НПО не смогут избежать установленной законом ответственности".

Ранее грузинский премьер говорил о возможности запрета в стране оппозиционных партий, возглавляющих протесты.

Между тем Конституционный суд Грузии отказался отменять результаты парламентских выборов, вызвавших массовые возмущения.