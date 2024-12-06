В столице Грузии протестующие относительно результатов парламентских выборов вступили в новые стычки с полицией.

Кадры с места событий публикуют телеграм-каналы и кавказские медиа.

Впервые за три дня акция протеста оппозиции перешла в беспорядки – собравшиеся на центральной площади обстреляли здание парламента из фейерверков.

Грузинский спецназ задействовал водомёты для разгона протестующих. После ряда стычек с полицией начался первый за три дня силовой разгон протестующих с задержаниями отдельных участников.

Ранее протестующие в Тбилиси предприняли штурм парламента с применением пиротехники.

На одном из кадров на плече участника протестов в Тбилиси видна самодельная "базука", изготовленная из пучка фейерверков. Её пирозаряды он запускает в полицейское оцепление.

Также мы публиковали кадры, где грузинские силовики разогнали активистов, используя перцовый газ.

"Продолжающийся митинг на проспекте Руставели вышел за рамки мирного собрания, поэтому Министерство внутренних дел применит специальные меры, предусмотренные законом, в отношении членов агрессивной группы протеста с целью зачистки территории вокруг здания парламента", – было сказано в заявлении МВД.