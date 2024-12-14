На выборах президента Грузии победил Михаил Кавелашвили.

Он был единственным кандидатом, которого выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". За него проголосовали 224 выборщиков из 300.

Это бывший футболист. В 1995 году стал чемпионом России по футболу в составе "Спарта-Алания".

В 2016 году стал депутатом "Грузинской мечты", но летом 2022 года покинул партию и основал организацию "Сила народа".

Именно это организация в 2023 году инициировала принятие закона об иноагентах, который и привел к резкому охлаждению отношений грузинской власти и Запада. И породил разговоры о начале разворота Грузии к России.

На последних парламентских выборах в октябре 2024 года Кавелашвили шел по списку правящей партии "Грузинская мечта" и стал депутатом.

Является жестким критиком оппозиции и ее акций, называя их "инспирированными Западом" с целью "украинизации Грузии" и "втягивания страны в войну с РФ".

Напомним, выборы прошли сегодня, 14 декабря, в здании парламента на фоне протестов.

Действующая президент Саломе Зурабишвили и оппозиция итоги новых президентских выборов заранее не признали.