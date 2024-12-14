ЦИК Грузии объявил о победе на выборах президента единственного кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" 53-летнего бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

За него проголосовали 224 выборщиков из 300.

Напомним, президента Грузии впервые избирают не всенародным голосованием, а коллегией выборщиков в 300 человек, которая наполовину состоит из депутатов, а ещё наполовину - из представителей регионов. Так как правящая партия "Грузинская мечта" победила на выборах в парламент и имеет перевес в региональных органах власти, то у нее прочное большинство в коллегии выборщиков. А потому и победа ее кандидата была предрешена.

Михаил Кавелашвили — бывший футболист. В 1995 году стал чемпионом России по футболу в составе "Спарта-Алания".

В 2016 году стал депутатом правящей партии "Грузинская мечта", но летом 2022 года покинул партию и основал организацию "Сила народа".

Именно это организация в 2023 году инициировала принятие закона об иноагентах, который и привел к резкому охлаждению отношений грузинской власти и Запада. И породил разговоры о начале разворота Грузии к России.

На последних парламентских выборах в октябре 2024 года Кавелашвили шел по списку правящей партии "Грузинская мечта" и стал депутатом.

Является жестким критиком оппозиции и ее акций, называя их "инспирированными Западом" с целью "украинизации Грузии" и "втягивания страны в войну с РФ".

Выборы прошли сегодня, 14 декабря, в здании парламента на фоне протестов.

Действующая президент Саломе Зурабишвили итоги новых президентских выборов заранее не признала, заявила, что продолжит считать себя президентом Грузии и отказывается складывать полномочия.

Оппозиция также не признает итоги выборов президента и готовит акции протеста.

Детальнее о президентских выборах в Грузии мы писали в отдельном материале.