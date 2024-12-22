Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что против президента Саломе Зурабишвили возбудят уголовное дело, если она откажется покинуть резиденцию и будет продолжать называть себя президентом после 29 декабря, когда истечет срок ее полномочий.

Также, по словам Кобахидзе, она понесет уголовную ответственность в случае, если она попытается объявить новые парламентские выборы.

"Посмотрим, где она продолжит жить - за решеткой или на свободе. Я думаю, у нее достаточно оснований не нарушать нормы Уголовного кодекса", - заявил он.

Новым президентом Грузии избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашаили.

Действующая президент Зурабишвили и оппозиция результаты выборов президента не признают.

Напомним, в Тбилиси начались протесты с момента объявления результата выборов в парламент Грузии, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция итоги выборов не признает.

Также в Грузии продолжились массовые митинги после отказа властей от евроинтеграции.