Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за санкции против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и назвал его "мафиози".

Соответствующий пост Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.

Украинский президент заявил, что "Иванишвили является фактическим правителем в Тбилиси сегодня и делает все, чтобы сдать Грузию под контроль Путина".

Он напомнил, что Украина "уже применила полный комплект санкций против Иванишвили и ключевых в его мафиозной группе".

Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что основатель партии "Грузинская мечта" Иванишвили попал под американские санкции из-за "связи с Россией".

Ранее Киев также ввел санкции против "Грузинской мечты". В санкционный список Украины попали премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, а также основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и другие представители руководства, включая нескольких депутатов.

А первыми санкции против властей Грузии за подавление протестов в Тбилиси ввели Литва, Латвия и Эстония.