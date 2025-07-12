Российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров обвинил власти Франции в "крестовом походе" против свободы слова.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Таким образом бизнесмен прокомментировал статью издания Politico о том, что французская прокуратура начала расследование в отношении соцсети X Илона Маска.

По его словам, французские власти наносят ущерб экономическому росту своей страны.

"Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технического прогресса. Использование уголовных расследований вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия", - написал он.

Французские следователи подозревают, что Х "манипулировал своими алгоритмами в целях иностранного вмешательства". Поводом для расследования, которое длится с января, стала жалоба на распространение соцсетью Маска "огромного количества ненавистнического, расистского, анти-ЛГБТ+ и гомофобного политического контента, который направлен на искажение демократических дебатов во Франции".

Напомним, что сам Дуров с прошлого года находится под следствием во Франции после обвинений в распространении запрещенного контента через Telegram. Сам он эти обвинения отрицает.

В июне он добился смягчения судебного надзора во Франции. Власти страны разрешили ему ездить в Дубай к семье.