Соучредитель Телеграм Павел Дуров добился смягчения судебного надзора во Франции.

Об этом сообщает газета Le Monde.

Российскому бизнесмену разрешили с 10 июля покидать страну на 14 дней для поездок в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), где проживают его родственники и расположены офисы мессенджера.

Дуров заявил, что у его родителей "очень серьезные проблемы со здоровьем" и "статистически им осталось жить всего несколько лет", а также он пожаловался на невозможность видеться с сыном, который недавно родился в Дубае, из-за чего он не может получить паспорт.

Его старший сын также учится в Дубае, он недавно сломал руку, а "родителей рядом нет, чтобы его поддержать".

Всего у Дурова шесть внебрачных детей.

Напомним, накануне Дуров составил завещание из-за опасения врагов в "могущественных государствах". Дуров считает, что может нажить себе опасных врагов в борьбе за свободу слова.

Также недавно бизнесмен сообщил об атаке французской прессы на его программный продукт. Французские медиа, по его словам, пытаются испортить репутацию Телеграма, собирая негативные отзывы пользователей.