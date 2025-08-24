Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что год назад его арест во Франции стал результатом ошибки местных правоохранителей.

Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале российского бизнесмена.

"Меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и европейские законы и не направляли запросы в Telegram по требуемой юридической процедуре. Им достаточно было просто загуглить или спросить, чтобы узнать правильный порядок", – пишет Дуров.

По его словам, он был задержан на четверо суток лишь потому, что неизвестные люди использовали Telegram для координации своих преступлений.

"Арест генерального директора платформы за действия её пользователей был юридически и логически абсурдным", – подчеркнул автор мессенджера.

Дуров добавил, что спустя год после этого "странного ареста" он всё ещё обязан каждые 14 дней возвращаться во Францию, при этом апелляции по его делу до сих пор нет.

"Единственным результатом моего ареста стало огромное повреждение имиджа Франции как свободной страны. Одно можно сказать наверняка: мы будем продолжать борьбу – и мы победим", – заключил основатель Telegram.

Напомним, ранее основатель Телеграм обвинил власти Франции в "крестовом походе" против свободы слова.

Также Павел Дуров рассказал, где его держали под арестом, американскому журналисту Такеру Карлсону.