Оппозиция Молдовы не признала результаты парламентских выборов и будет их обжаловать.

Об этом в комментарии журналистам заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, чью партию не пустили не выборы.

"Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение", — сказал он.

Он добавил, что некоторые партии кроме его тоже не смогли принять участие в выборах, поскольку не были до них допущены.

Также экс-президент Молдовы Игорь Додон, чей "Патриотический блок" занял второе место на выборах, заявил о непризнании итогов голосования.

Тем временем ЦИК Молдовы сообщила о 236 "незначительных" нарушениях на выборах. В числе нарушений перечислены фотографирование бюллетеней, их повреждение и вынос с территории избирательного участка. Также выявлены случаи запрещенных агитации, размещения избирательных афиш, подвоз избирателей и "разумные подозрения в избирательной коррупции".

По последним данным, отрыв правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) от оппозиции оказался особенно существенным на зарубежных участках - 78,51%.

При этом занявший второе место внутри страны "Патриотический блок" Додона за рубежом получил только четвертое место, взяв чуть более 5%. Его обошли "Народная республиканская партия" с 5,53% и партия "Демократия дома" (5,15%).

Напомним, что на президентских выборах Майя Санду одержала победу за счет зарубежных голосов. В этот раз тенденция сохранилась, но победить ей удалось и среди внутренних избирателей.

Ситуацию в Молдове мы разбирали в отдельном материале.