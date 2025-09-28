В Молдове завершилась голосование на парламентских выборах.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

После обработки 75% протоколов партия президента Молдовы Майи Санду PAS получает 44,48% и увеличивает отрыв от "Патриотического блока" Игоря Додона (27,69%). Додон призвал оппозицию завтра выходить на митинг.

На третьем месте - "Альтернатива" (8,56%). Партия мэра Кишинёва Иона Чебана позиционирует себя как проевропейская партия, но у Санду её считают "скрыто пророссийской".

На четвертом - "Наша партия" Ренато Усатого (6,62%).

Партия румынских ультраправых "Демократия дома" опустилась на пятое место (6,16%). Молдавская спецслужба СИБ требовала отстранить "Демократию" от выборов. Её поддерживают румынские ультраправые во главе с Джордже Симионом (который победил в первом туре выборов президента Румынии, после чего результаты голосования отменили).

Явка составила 52%. Подсчёт голосов продолжается.

Напомним в день выборов Кишинёв перекрывал мосты из Приднестровья – многие жители региона не смогли проголосовать.

Ранее Майя Санду заявила о подкупе избирателей на выборах, а оппозиция приготовилась к протестам.