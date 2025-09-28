В первый день парламентских выборов в Молдове силовики перекрывают мосты, ведущие из Приднестровья.

Об этом сообщает местной телеканал TV8, кадры публикуют местные телеграм-каналы.

В частности, перекрыли мост у города Каменка после сообщения о минировании. Также ограничения введены на мостах "Рыбница-Резина" и в селе Сенатовка.

Из-за остановки движения многие жители региона не смогли проголосовать на выборах в парламент.

В "МИД" непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" заявили протест и обвинили Кишинёв в попытке не допустить приднестровцев к голосованию.

По данным молдавского ЦИК, проголосовавших к этому времени жителей Приднестровья в два раза меньше, чем было на президентских выборах в 2024 году.

TV8 отмечает, что на прошлых выборах в Молдове происходили аналогичные инциденты с "минированиями" мостов. Угрозы оказались ложными, но стали причиной невозможности участия в голосовании части граждан.

Как сообщило издание Point, мосты из Приднестровья открыли за 20 минут до закрытия избирательных участков. Избирательные участки закрываются в 21:00 по Киеву.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила о подкупе избирателей, а оппозиция готовится к протестам.

Ранее мы подробно разбирались в политраскладах на выборах в Молдове.