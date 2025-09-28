Президент Молдовы Майя Санду уже заявляет о подкупах избирателей на выборах.

В обращении к гражданам после посещения избирательного участка она заявила, что, по подсчетам силовых структур, на подкуп избирателей было потрачено €100 млн.

Санду также сказала, что для дестабилизации ситуации в Молдавии "специально обучали молодых людей".

Все подробности она обещала обнародовать позднее.

Напомним, Санду ранее заявила, что результаты выборов могут быть аннулированы.

На эти заявления уже отреагировал лидер оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон.

Он призвал завтра начать акцию протеста перед зданием парламента, чтобы не позволить властям Молдавии аннулировать результаты выборов.

"Видел, что Майя Санду уже заявила, что результаты парламентских выборов могут быть аннулированы. Это выдаёт страх и панику в рядах PAS, которая теряет власть. Победа оппозиции уже очевидна", - заявил Додон.

Напомним, сегодня в Молдове начались парламентские выборы, которые определят дальнейший курс страны.

Подробно о политраскладах выборов в Молдове мы писали в отдельном материале.