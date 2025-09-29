В Молдове состоялись парламентские выборы.

По итогам обработки 99,52% протоколов, партия президента Молдовы Майи Санду PAS набирает более 50% голосов и таким образом сохраняет большинство в парламенте.

На втором месте "Патриотический блок" экс-президента Игоря Додона с 24,26%. Власти Молдовы заявляли, что это пророссийская партия.

На третье место внезапно вырвалась партия "Демократия дома" - 7,99%. Ее поддерживают румынские ультраправые во главе с Джордже Симионом (который победил в первом туре выборов президента Румынии, но их потом отменили). Молдавская спецслужба СИБ требовала снять партию "Демократия дома" с выборов.

PAS получает гораздо больше, чем давали соцопросы, что, вероятно, станет основанием для обвинений власти со стороны оппозиции в фальсификации выборов (тем более, что и экзитполы ЦИК проводить запретил).

У Санду, скорее всего, будут парировать тем, что предвыборные опросы не включали в себя диаспору, голоса которой ушли, в основном, партии президента.

Оппозиция уже объявила на сегодня акцию протеста в Кишиневе. Но в нынешних условиях маловероятно, что эти акции смогут как то радикально изменить ситуацию. Поэтому, скорее всего, итоги выборов будут означать, что Санду сохранит контроль над парламентом и над правительством.

С точки зрения развития ситуации по войне в Украине, теперь наиболее важный вопрос: что будет с Приднестровьем?

Как мы уже писали, накануне выборов в молдавской оппозиции и в Москве продвигался тезис, что, в случае, если Санду сохранит всю полноту власти, то уже в ближайшем будущем Кишинев и Киев с одобрения Европы могут принять совместное решение военным путем ликвидировать непризнанную "Приднестровскую Молдавскую Республику" ("ПМР"). Говорили об этом и некоторые спикеры в Украине, призывая "окончательно решить приднестровский вопрос".

Однако до сих пор было три главных препятствия.

Первое - нежелание Санду втягиваться в войну. Кишинев до сих придерживался достаточно осторожной линии в отношении Приднестровья, предпочитая курс на медленную и постепенную реинтеграцию непризнанной "республики" в Молдову, рассчитывая, что, в текущей геополитической ситуации, иного выхода, кроме как, рано или поздно, признать власть Кишинева, у "ПМР" не будет. В то время как попытка военного решения, с учетом нахождения в Приднестровье российского воинского континента, несёт риски прямого военного конфликта Молдовы с РФ, включая удары по инфраструктуре и т.д. Да и сам ход военных действий труднопредсказуем.

Изменится ли позиция Санду после выборов - вопрос открытый. Во многом ответ на него зависит от того, поменяется ли второй фактор, который до сих пор сдерживал военные решения.

А именно - нынешнее тяжелое положение с личным составом ВСУ. Резервов сейчас едва хватает, чтобы заделывать "дыры" на фронте. И в таких условиях выделение достаточного для проведения военной операции против "ПМР" контингента было бы проблематично.

Собственно, это является главным фактором, который сдерживает любые военные решения по Приднестровью.

Если вдруг у ВСУ появятся крупные свободные резервы, операция станет более вероятной. Если не появятся - то, скорее всего, разговоры об этом останутся разговорами.

Третий фактор - нежелание Запада усугублять конфронтацию с РФ и расширять ареал боевых действий на ещё одну страну. Сейчас мы наблюдаем эскалацию в отношениях Европы и России, что может создать предпосылки для перемены в позиции, как минимум, европейцев. Однако без изменения ситуации по второму фактору (резервы ВСУ) радикальные движение все-таки маловероятны. Сами страны НАТО войска в Приднестровье вводить не готовы из-за наличия там российских подразделений, что создает риск прямой войны с РФ, которую Альянс старается избегать. По крайней мере, на данный момент.

Что касается периодически возникающих слухов о "подготовке нападения на Украину со стороны Приднестровья", то эта угроза реальна только в случае, если российские войска форсируют Днепр и войдут в Одесскую область. В любой другой ситуации удар из "ПМР" крайне маловероятен.