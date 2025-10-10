Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров заявил, что его поколению остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для него отцами. Если не оставит свободу в Сети, человечеству грозит "биологическое самоуничтожение", считает он.

Об этом российский предприниматель написал в соцсети Х сегодня, в свой 41-й день рождения.

Дуров подчеркнул, что настроение у него не праздничное, потому что по всему миру интернет превращают "в окончательный инструмент контроля", а не обещанный способ свободного обмена информацией.

"Когда-то свободные страны вводят дистопические (дистопический - мрачный, нежелательный обществу будущего - Ред.) меры, такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания), онлайн-проверка возраста (Австралия) и массовое сканирование личных сообщений (ЕС). Германия преследует всех, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи людей за их твиты. Франция проводит уголовное расследование в отношении лидеров технологической отрасли, которые защищают свободу и конфиденциальность. Темный, антиутопический мир быстро приближается — пока мы спим. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, которое имело свободы — и позволило их отнять", - пишет Дуров.

По его мнению, это может закончиться биологическим самоуничтожением - то есть гибелью человеческой цивилизации.

"Нас кормили ложью. Нас заставили поверить, что величайшая борьба нашего поколения — это уничтожение всего, что оставили нам наши предки: традиций, частной жизни, суверенитета, свободного рынка и свободы слова. Предав наследие наших предков, мы встали на путь самоуничтожения — морального, интеллектуального, экономического и в конечном итоге биологического. Так что нет, я не буду праздновать сегодня. У меня заканчивается время. У НАС заканчивается время", - резюмирует Дуров.

Напомним, ранее Дуров уже выражал недовольство действиями высших властей стран. По его словам, во время пребывания во Франции к нему обращались спецслужбы этой страны с просьбой цензурировать оппозиционные телеграм-каналы в Молдове в обмен на помощь в судебном процессе.



Также он обвинял французски власти в "крестовом походе" против свободы слова.