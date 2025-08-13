Роскомнадзор объявил об ограничении в России интернет-звонков через популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp.

Заявление ведомства по этому поводу приводят российские СМИ.

Как отметили в Роскомнадзоре, по данным правоохранительных органов и из-за многочисленных обращений граждан "иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан".

"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", - заявил Роскомнадзор.

Отметим, что ограничения отразятся и на украинцах, поскольку может исчезнуть самый популярный способ связи с близкими на захваченных Россией территориях или с родственниками в самой России.

Сегодня незадолго до появления официального заявления Ксения Собчак со ссылкой на источники сообщила, что российские власти приняли решение запретить интернет-звонки через WhatsApp и Telegram на территории РФ, мотивируя его борьбой с террористами. А в конце июля российская журналистка Анастасия Кашеварова предупреждала, что в РФ с 1 августа могут заблокировать мессенджер WhatsApp и VPN-сервисы.

В июне Владимир Путин подписал закон о создании в России собственного национального мессенджера.