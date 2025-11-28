В России власти пригрозили полным запретом мобильного приложения WhatsApp.

Об этом сообщает Роскомнадзор.

По инициативе, ведомство "последовательно вводит ограничительные меры" в отношении мессенджера из-за "нарушений российского законодательства", а "в случае дальнейшего невыполнения требований будет полностью заблокирован в России".

При этом рекомендуется переходить на национальные сервисы.

"Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. Рекомендуем переходить на национальные сервисы", – отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что WhatsApp "продолжает нарушать законодательство РФ, а платформу используют террористы".

Напомним, в конце октября в была Крыму ограничена работа популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp.

Перед этим в России были зафиксированы перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram: пользователи из разных регионов жаловались на невозможность отправлять сообщения и загружать медиафайлы. В Роскомнадзоре это объяснили "наплывом мошенников".