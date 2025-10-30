В Крыму ограничена работа популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального телеком-оператора аннексированного полуострова "Волна".

"Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России", - говорится в сообщении.

Представители оператора подчеркнули, что "Министерство внутренней политики, информации и связи республики" рекомендует жителям Крыма установить мессенджер MAX, "где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова".

Недавно мы сообщали, что в России были зафиксированы перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram: пользователи из разных регионов жаловались на невозможность отправлять сообщения и загружать медиафайлы. В Роскомнадзоре это объяснили "наплывом мошенников".

Напомним, в ведомстве ранее объявили об ограничении интернет-звонков через WhatsApp и Telegram в России. В Роскомнадзоре объяснили это тем, что эти мессенджеры "стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность".
















