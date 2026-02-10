Российские власти приняли решение о начале замедления работы в стране популярного мессенджера Телеграм.

Об этом сначала сообщило издание РБК со ссылкой на источники в сфере индустрии информационных технологий и профильных ведомствах.

Один собеседник РБК заявил, что Роскомнадзор только планирует сегодня начать частично ограничивать работу сервиса , а другой - что замедление мессенджера уже ведется.

Вскоре после публикации Роскомнадзор официально подтвердил ограничение работы мессенджера.

"Телеграм и ряд мессенджеров по-прежнему не устранили нарушения законодательства РФ для снятия с них ограничений. Телеграм не исполняет российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству", - заявили в ведомстве.

В Государственной Думе РФ прокомментировали ситуацию. Заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко заявил, что в их комитете эту тему не обсуждали, но Роскомнадзор может начать блокировку, если у него возникнут претензии по законодательной базе.

Тем временем пользователи из России массово жалуются на ухудшение работы мессенджера. В последние два дня Телеграм в стране работает с перебоями. Пользователи жалуются на зависание приложения и проблемы с загрузкой любых файлов.

В России Телеграм давно обвиняют в отказе сотрудничать с властями, распространении экстремистского контента и пособничестве преступлениям. В августе Роскомнадзор ограничивал звонки в Телеграме и WhatsApp, объяснив это тем, что мессенджеры "стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность".

В Украине тоже периодически звучат призывы запретить Телеграм.