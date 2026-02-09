Россияне на фоне отсутствия прорыва на переговорах о завершении войны все настойчивее подталкивают президента США Дональда Трампа к тому, чтобы тот заставил своего украинского коллегу Владимира Зеленского согласиться на "условия Анкориджа" (включая вывод войск из Донецкой области).

Сегодня об этом фактически прямым текстом заявили два ключевых спикера Москвы - глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Прорыв по Украине возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых в Анкоридже", - заявил Песков.

"В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена", - сказал Лавров.

Более того, он далее выступил с обвинениями в адрес американцев по поводу их нежелания выполнять договоренности (то есть читай - нежелания давить на Зеленского).

"Помимо того что они (Вашингтон - Ред.) вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы (а теперь они не готовы), мы еще и в сфере экономики не видим никакого радужного будущего. После Анкориджа мы должны были перейти к широкому сотрудничеству. Но пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, война против танкеров устраивается, как вы знаете, в открытом море в нарушение Конвенции по морскому праву. Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые доступные российские энергоносители", - перечислил Лавров претензии к американцам.

То есть Москва, судя по всему, после нескольких месяцев переговоров, которые не привели к согласию Зеленского на "условия Анкориджа" и в отсутствии видимого давления на Киев Трампа с требованием эти условия принять, решила подтолкнуть Вашингтон к тому, чтобы он это давление оказал в самое ближайшее время (а также прекратил давление на РФ по энергоносителям и другим вопросам).

В противном случае Россия дает понять, что может прекратить какое-либо взаимодействие со Штатами по завершению войны.

А с учетом того, что проблем в отношениях США и РФ накопилось уже очень много (в первую очередь в связи с тем, что администрация Трампа ведет системную политику по выдавливанию российской нефти с мировых рынков плюс захват танкеров теневого флота и прочие действия с потенциальной угрозой блокады судоходства в российские порты), разрыв между Москвой и Вашингтоном по переговорам об Украине может привести к резкой эскалации между США и РФ как по текущей войне, так и в целом в мире. Тем более, потенциальных горячих точек более чем достаточно (например, Иран).

И такая угроза может стать еще одним аргументом для Трампа, чтобы вывести переговоры об Украине на финишную прямую и получить скорейший результат в виде завершения войны.

Но так как добиться быстрого результата можно только через побуждение в жесткой форме Трампом Зеленского согласиться на вывод войск из Донбасса и другие пункты "анкориджских" договоренностей, то этому будет сильное сопротивление. Как со стороны украинских властей, так и со стороны европейцев, а также "ястребов" внутри администрации самого Трампа, которые продвигают совсем иную повестку - усиливать давление не на Киев, а на РФ.

Какая линия по итогу в Вашингтоне победит, будет понятно по ходу переговоров уже в ближайшие недели.

Напомним, ранее Зеленский заявил о предложении США завершить войну к лету.

В свою очередь постпред США в НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что Вашингтон не устанавливал никаких крайних сроков для завершения войны в Украине.