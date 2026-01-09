В экипаже задержанного американской береговой охраной танкера Marinera (Bella 1) под российским флагом находится 17 граждан Украины.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

В дипмиссии отметили, что уже обратились в Госдепартамент США с требованием обеспечить консульский доступ к украинцам.

"Мы находимся в постоянном контакте с американскими компетентными органами и уже проинформировали Госдепартамент о необходимости обеспечения консульского доступа к нашим гражданам. Посольство держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для установления связи с украинскими гражданами", — сообщила Стефанишина.

Дальнейшие шаги будут зависеть от установления всех обстоятельств.

Ранее российские СМИ сообщали, что на борту находились около 20 украинцев, однако в посольстве точные цифры не уточняют.

Также сегодня стало известно, что находившихся на борту россиян американцы отпустили.

