Посольство Украины подтвердило, что в экипаже задержанного США танкера с флагом РФ находится 17 украинцев
В экипаже задержанного американской береговой охраной танкера Marinera (Bella 1) под российским флагом находится 17 граждан Украины.
Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
В дипмиссии отметили, что уже обратились в Госдепартамент США с требованием обеспечить консульский доступ к украинцам.
"Мы находимся в постоянном контакте с американскими компетентными органами и уже проинформировали Госдепартамент о необходимости обеспечения консульского доступа к нашим гражданам. Посольство держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для установления связи с украинскими гражданами", — сообщила Стефанишина.
Дальнейшие шаги будут зависеть от установления всех обстоятельств.
Ранее российские СМИ сообщали, что на борту находились около 20 украинцев, однако в посольстве точные цифры не уточняют.
Также сегодня стало известно, что находившихся на борту россиян американцы отпустили.
