У России и США могут ухудшиться отношения из‑за захвата нефтяного танкера Marinera. Вероятно, подобных инцидентов станет больше.

Официальную реакцию МИД РФ на инцидент опубликовала пресс-служба ведомства.

Москва заявила, что захват американскими военными танкера Marinera, который уходил от американского флота под российским флагом после попытки загрузиться в Венесуэле, может усилить разногласия последних лет между нею и Вашингтоном.

"Тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям", - сказано в публикации МИДа РФ.

Результатом инцидента, по мнению Москвы, "может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение "порога применения силы против мирного судоходства".

Россия сообщила, что выражала официальный протест в связи с преследованием танкера, но он был проигнорирован.

В свою очередь спикер МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай считает захват танкеров Соединёнными Штатами серьёзным нарушением международного права.

"Китайская сторона последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих основы в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, а также против любых действий, которые противоречат целям и принципам Устава ООН и нарушают суверенитет и безопасность других стран", - сказала она.

Напомним, накануне в Госдуме РФ захват танкера американцами назвали пиратством и призвали дать американцам военный ответ.

Подробнее о возможных последствиях инцидента мы писали в отдельном материале.