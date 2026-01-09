Российские военная подводная лодка и эсминец, сопровождавшие нефтяной танкер Marinera, когда его преследовали американцы, перед захватом очень быстро ушли.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Шону Хэннити на телеканале Fox News.

"Знаете, мы перехватили российское грузовое судно, которое туда добралось. Ну, у них там были российские корабли, которые его охраняли. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть", — сказал Трамп.

Ведущий спросил главу Белого дома, звонил ли ему Владимир Путин после захвата нефтяного танкера.

"Я не хочу этого говорить", - ответил политик.

Утверждения Трампа о том, что судно было российским и сейчас оно разгружает нефть, не стыкуются с предыдущими заявлениями США. 7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт говорила, что танкер не принадлежит никакой стране.

"Это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило находящуюся под санкциями нефть. Было установлено, что судно не принадлежит никакой стране, оно шло под ложным флагом", - сказала пресс-секретарь.

В тот же день власти США заявляли, что танкер шел без груза.

О том, что навстречу танкеру Россия направила подводную лодку и другие военные корабли, со ссылкой на анонимного американского чиновника написала газета The Wall Street Journal. Москва официально не подтверждала эту информацию.