В Карибском море, недалеко от Тринидада и Тобаго, США захватили очередной нефтяной танкер Olina. Судно ранее плавало под флагом Сан-Томе и Принсипи, а сейчас ходит под неизвестным флагом и находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Jornal со ссылкой на американских чиновников.

По информации источников, судно отплыло под флагом Восточного Тимора от берегов Венесуэлы на прошлой неделе, вскоре после захвата президента страны Николаса Мадуро. Танкер был полностью загружен нефтью. Назад в страну он вернулся тоже полностью нагруженным.

В январе 2025 года этот танкер ещё под старым названием Minerva M. попал под американские санкции из-за транспортировки российской нефти. По этой причине Вашингтон счел судно частью теневого флота.

Это пятый уже подобный захват за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю над экспортом венесуэльской нефти.

А The New York Times со ссылкой на американского военного чиновника и спутниковые снимки сообщает, что американский флот преследует в Атлантическом океане еще несколько танкеров из теневого флота, которые загружались в Венесуэле. Большинство судов загружены нефтью и направляются на восток, в сторону Африки и Европы. Как минимум четыре из них недавно перерегистрировались как российские.

Напомним, недалеко от Исландии береговая охрана США захватила российский танкер теневого флота Bella1, переименованный в Marinera, за которым более двух недель гналась через Атлантику.

О последствиях захвата танкеров Америкой мы писали в отдельном материале.