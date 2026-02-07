США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета.

Об этом в ходе общения с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Вашингтон обозначил для Киева и Москвы ориентир до июня и намерен оказывать давление на стороны, чтобы они уложились в этот срок.

"Американцы предлагают прекратить войну к началу этого лета. Они говорят, что хотят все сделать к июню и иметь четкий график всех событий", - сказал Зеленский.

Он добавил, что внутренние вопросы в США имеют влияние и наверняка станут еще более актуальными для них.

На вопрос, не означает ли это, что американцы могут выйти из переговорного процесса, если мир не будет достигнут, президент ответил, что не получал таких сообщений от переговорной команды.

Он также сообщил, что США предложили провести следующий раунд трехсторонних переговоров уже на следующей неделе. Впервые в качестве площадки рассматривается территория Штатов. По данным Зеленского, одной из возможных локаций называется Майами. Украинская делегация уже подтвердила готовность участвовать в переговорах.

Он отметил, что РФ на мирных переговорах требует от США признать Крым российским, но Украина такие договорённости не поддержит.

"Я считаю, что скорее всего Россия дает сигнал Америке – признайте Крым", — сказал Зеленский.

"Мы просто говорим, что если кто-то хочет решить за нас те вопросы, которые противоречат Конституции Украины или украинскому законодательству, то таких договоренностей Украина поддерживать не будет", — заявил президент.

Если война будет остановлена, то в мониторинге прекращения огня Европа участвовать не будет, следует из слов Зеленского.

Он заявил, что мониторинг будут осуществлять Украина, Россия и Соединенные Штаты. Военные стран уже согласовали технические детали этого контроля, США подтвердили свое участие.

О том, что в качестве наблюдателей могут быть введены представители "коалиции желающих", Зеленский не упоминал.

Зеленский также сообщил, что Россия и США могут подписать торговое соглашение на 12 триллионов долларов, сославшись на данные разведки. Речь идет о "пакете Дмитриева", нацеленного на укрепление экономического сотрудничества, подчеркнул он.

При этом глава государства добавил, что в медиа пишут об увязке этого пакета с вопросами урегулирования в Украине. Однако, "Киев не одобрит никаких соглашений, где решения по его суверенитету и безопасности будут приниматься без участия Украины".

В дополнение Зеленский снова подтвердил, что Украина против вывода войск из Донецкой области.

"Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция для прекращения огня "стоим, где стоим". Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали", - сказал Зеленский.

Ранее агентство Reuters писало, что США хотят заключить мирное соглашение уже в марте.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по Украине состоится скоро, но точной даты пока нет, и отметил, что проведение нового раунда не планируется в США. По его словам, об этом речь не шла.

Между тем президент Украины сообщил, что сегодня украинская делегация доложит ему информацию по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону.