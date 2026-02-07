По российско-украинскому вопросу состоялись "очень хорошие переговоры".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

"Сегодня у нас состоялись очень хорошие переговоры по российско-украинскому вопросу. Возможно, что-то изменится", - сказал американский лидер.

При этом он отметил наличие "очень хороших" переговоров с Ираном. Трамп подчеркнул, что американская сторона много и конструктивно общается со всеми вовлеченными сторонами.

Напомним, по данным Reuters, США стремятся достичь мирного соглашения с Россией уже в марте и как можно скорее провести выборы в Украине. Хотя эти сроки, по оценке источников издания, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу о контроле Донецкой области и Запорожской АЭС.



Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня украинская делегация доложит ему информацию по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону.

Новый раунд переговоров по Украине, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, состоится скоро, но точной даты пока нет.