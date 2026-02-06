Новый раунд переговоров по Украине состоится скоро.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявление которого приводят российские СМИ.

Он сообщил, что точной даты новых переговоров пока нет.

"Пока нет точной даты. Но это будет скоро", — сообщил Песков журналистам.

При этом представитель Кремля отметил, что проведение нового раунда переговоров не планируется в США. По его словам, об этом речь не шла.

Напомним, о том, что новый раунд может быть в Соединенных Штатах, вчера заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Российские СМИ писали, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки документа об условиях наступления мира.

Вчера также стало известно, что Россия тоже выдвинула новое условие для заключения мирного договора с Украиной. Теперь Кремль требует не только сдачи Донбасса, но и признания его российским всеми странами.

Война в Украине идет 1444-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 6 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главной темой четверга стало новое условие России для завершения войны в Украине: как писали СМИ, Москва требует в рамках мирного соглашения не только сдать Донбасс, но и признать его российским со стороны всех стран. Какие именно государства подразумеваются в этой формулировке, неясно.

