Остановка войны в Украине не выгодна странам Европы.

Об этом в очередной раз заявил председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

По его мнению, в случае остановки боевых действий между Москвой и Киевом угроза на восточном фланге НАТО может увеличиться.

"Российская угроза для нас, немцев, также возрастёт, если возможное будущее прекращение огня не будет сопровождаться значимым ограничением военного развёртывания в западных военных округах России", – сказал Ишингер.

По его словам, как только в Украине будет прекращен огонь, "Путин сможет спокойно продолжать свою программу вооружения, а ситуация для стран НАТО ухудшится".

В свете этого исход войны в Украине является "решающим вопросом для судьбы Германии и Европы", подчеркнул Ишингер.

Ранее бывший посол в США заявил, что Европе выгодно продолжение войны в Украине.

Напомним, генсек НАТО тоже считает, что Европе выгодно, чтобы украинцы воевали дальше.

