Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что "очень быстрый путь к миру невыгоден Украине".

Об этом Каллас сказала в эфире телеканала "ТСН".

"Я считаю, что сейчас мы должны понимать: этот очень быстрый путь невыгоден для Украины. Нам действительно нужно сосредоточиться на уступках со стороны России, которые, безусловно, требуют времени", - заявила глава евродипломатии.

Напомним, Евросоюз вместе с Украиной выступает против ключевых пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа.

В настоящий момент переговоры о завершении войны в Украине, активизировавшиеся после появления мирного плана США, вновь зашли в тупик. Киев не принимает некоторые принципиальные для России пункты, а Москва отступать по ним не хочет. Речь идет об ограничении численности ВСУ после завершения войны, отказе от вступления Украины в НАТО и, главное, о передаче России всей территории Донецкой области.

Тем временем Путин заявил, что если украинские войска уйдут из "занимаемых территорий", тогда Россия прекратит боевые действия, а если не уйдут, добьется своих целей военным путем.

На что рассчитывает Зеленский, отказываясь от требуемых США уступок по мирному плану, мы анализировали в отдельном материале.