Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в отходе от договоренностей в Анкоридже относительно как Украины, так и экономического сотрудничества.

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью телеканалу TV BRICS.

По словам Лаврова, несмотря на договорённости на практике США вводят против России новые санкции, "пытаясь подавить конкурентов".

"Помимо того, что они вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы (теперь они не готовы), мы еще и в сфере экономики не видим никакого радужного будущего", - сказал министр.

"Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями. На европейском континенте они смотрят на взорванные три года назад "Северные потоки", на украинскую газотранспортную систему и на "Турецкий поток". Это я к тому, что цель Соединенных Штатов - доминировать в мировой экономике - реализуется с использованием весьма большого количества принудительных мер, которые не вписываются в честную конкуренцию. Тарифы, санкции, прямые запреты, некоторым общаться запрещают, - это всё мы вынуждены учитывать", - отметил Лавров.

Также он призвал Вашингтон "по-мужски" реализовать договоренности Анкориджа. Он сообщил, что Москва приняла предложение американцев насчет Украины во время переговоров на Аляске.

"Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили - мы согласились, значит, проблема должна быть решена", - сказал министр.

Он добавил, что мнение Киева и Европы по этому вопросу для России "неважно".

Напомним, согласно заверениям Москвы и некоторых СМИ, договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже включали вывод украинских войск из Донбасса и остановку боев по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. На прошлой неделе Лавров говорил, что такое соглашение предложили США, а Россия на него согласилась. Теперь, судя по его заявлению, Москва хочет, чтобы Трамп добился согласия на эти условия от Киева.

