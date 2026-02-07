Мировая финансовая система рассыпается, а доллар стал "опасным активом".

Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на динамику индекса доллара, просевшего с января прошлого года примерно на 10% к основным валютам.

В качестве опасности для доллара The Economist называет огромный американский госдолг и жесткую политику президента США Дональда Трампа по санкциям, из-за которой подрывается доверие к доллару как к универсальной резервной валюте.

При этом американские акции пересчитанные в евро не принесли практически никакого дохода инвесторам за последний год. Как считает The Economist, это может говорить о глубоком системном сдвиге.

