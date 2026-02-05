Имитационные банкноты компании А7 помогают российским компаниям осуществлять транзакции за рубежом, несмотря на западные ограничения.

Об этом сообщает The Financial Times.

"Они похожи на деньги из игры "Монополия", но есть одна особенность - яркие имитации российских банкнот созданы для того, чтобы помогать перемещать рубли по всему миру в обход западных ограничений, которые затруднили трансграничные платежи", - пишет издание.

A7 была создана в конце 2024 года российским государственным банком оборонного сектора "Промсвязьбанк" и Иланом Шором, молдавским олигархом и политиком, который бежал из Молдовы.

"Западные ограничения, в том числе отключение ряда банков от системы обмена сообщениями Swift, серьезно осложнили международные платежи… Это вынуждает компании и финансовых посредников искать новые способы расчетов с иностранными партнерами", — заявила заместитель генерального директора A7 Ирина Акопян.

A7 заменяет множество неформальных онлайн-платежных агентов, которые распространились после введения западных санкций.

Компания заявила, что обработала транзакции на сумму 7,5 триллиона рублей (98 миллиардов долларов) за первые шесть месяцев работы. К декабрю она сообщила, что обеспечила почти 19% общего объема внешнеторговых операций российского бизнеса.

Несмотря на санкции, введенные в прошлом году США, Великобританией и ЕС, A7 открыла офисы как минимум в двух африканских странах и пообещала расширить деятельность на все крупные города России. Путин посредством видеосвязи принял участие в церемонии открытия офиса A7 во Владивостоке.

Имитационные банкноты A7, украшенные стилизованными силуэтами российских городов, могут иметь номинал до 5000 долларов и рекламируются в Telegram как сервис для российских туристов. Владельцы могут обменять их на рубли в офисах A7 в России или на иностранную валюту за рубежом.

За границей держатель банкноты стирает серебристую пленку, чтобы открыть QR-код, отправляет его Telegram-боту, и агент должен приехать с наличными, согласно рекламным материалам. Однако бот предлагает выдачу наличных только в дирхамах в Дубае и в долларах в Стамбуле.

Банкноты также можно обменять на токены A7A5 – криптовалюту, запущенную A7 и "Промсвязьбанком" в прошлом году как первый стейблкоин, привязанный к рублю.

A7 и аффилированные с ней структуры также выпустили другие цифровые и обеспеченные золотом векселя. Похоже, что они играют центральную роль в ее растущей архитектуре трансграничных платежей.

В ходе недавнего вебинара для малых и средних предприятий представители компании пояснили, что российские импортеры могут покупать векселя у A7 и передавать их, например, своим поставщикам в Китае в качестве "долгового обязательства", которое, по их словам, будет гарантировано российским законодательством.

Затем A7 берет на себя ответственность за расчет по сделке. Это происходит "вне банковской системы", как сообщила Акопян, "без использования системы Swift".

Великобритания ввела санкции против A7 в мае прошлого года, а США последовали ее примеру в августе. Однако компания продолжала расти, активно рекламируя свои услуги в российских СМИ с помощью объявлений, в которых утверждалось, что она может организовать транзакции в Китай менее чем за четыре часа.

Значимость компании А7 была подчеркнута, когда в ноябре Министерство финансов России решило совместно с ней и "Промсвязьбанком" создать компанию "Росвексель". Представитель Минфина в государственных СМИ описал новую организацию как "пример того, как государство и бизнес работают вместе, чтобы создать условия для развития инфраструктуры трансграничных платежей".

Криптовалютные транзакции, на которых основана деятельность A7, также получили государственную поддержку. Хотя Россия традиционно враждебно относится к криптовалютам, она все чаще принимает их использование в качестве решения проблемы трансграничных платежей.

В октябре A7A5 стал первым токеном, официально признанным Центральным банком России "цифровым финансовым активом", что легализовало его использование во внешней торговле.

Напомним, Европейский Союз принял решения против РФ, включив страну в черный список по борьбе с отмыванием денег.

Ранее мы также писали, что Евросоюз ввел санкции против известных российских деятелей культуры и искусства за "пропаганду и поддержку агрессии против Украины". Под рестрикции попали журналисты Екатерина Андреева, Павел Зарубин, Дмитрий Губерниев и другие, а также уроженец Херсона, балетный танцор и актер Сергей Полунин.