Евросоюз ввел санкции против известных российских деятелей культуры и искусства за "пропаганду и поддержку агрессии против Украины". Под рестрикции попали журналисты Екатерина Андреева, Павел Зарубин, Дмитрий Губерниев и другие, а также уроженец Херсона, балетный танцор и актер Сергей Полунин.

Это следует из приложения к регламенту Совета ЕС.

Кроме перечисленных лиц персональные санкции затронули ведущую программы "Вести" на телеканале "Россия", председателя Всероссийской общественной государственной организации "Союз женщин России" Марюи Ситтель, а также актера и рэп-исполнителя Романа Чумакова (Рому Жигана).

Отметим, что Зарубин является одним из ключевых журналистов, освещающих события в Кремле и заявления президента РФ Владимира Путина, соведущим программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

А Андреевоа, которая ведет программу "Время" на "Первом канале", замужем за бизнесменом из Черногории Душаном Перовичем, и судя по Instagram журналистки, она часто бывает за границей и много времени проводит в Европе.

Персональные санкции ЕС влекут запрет на въезд в страны сообщества и заморозку всех финансовых активов, находящихся в европейской юрисдикции.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции Совета национальной безопасности, касающиеся трёх россиян, связанных со спортивной сферой.

Ранее он ввел санкции против ряда российских чиновников и должностных лиц, включая спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.