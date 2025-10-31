Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных, специальных экономических и других ограничительных мер.

В рамках этих указов введены санкции против украинских журналистов из медиа, ориентированных на УПЦ: "Союза православных журналистов", "Первый Козацкий" и "Миряне".

Это следует из указов, опубликованных на сайте президента.

Согласно документам, под санкции также попали основатель украинской угольной компании Coal Energy Виктор Вишневецкий, который, по данным СМИ, проживает за границей, а также ряд граждан РФ и российские военные предприятия.

Отметим, что суд сейчас рассматривает иск о запрете УПЦ.

Напомним, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести требует запрета Украинской православной церкви. Ведомство подало в суд соответствующий иск. Глава Госэтнополитики Виктор Еленский заявил, что если суд примет такое решение, Киевская митрополия УПЦ лишится статуса юридического лица и правосубъектности, а приходы церкви останутся без центра.

Ранее Госслужба по этнополитике приняла решение о признании УПЦ связанной с Русской православной церковью.