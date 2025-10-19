Глава Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ) Филарет запретил, чтобы его отпевали архиереи Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом говорится в духовном завещании, текст которого патриархат публикует на своей странице в Фейсбуке.

В документе, подписанном 19 октября во Владимирском соборе, он подчеркнул, что остаётся "пожизненно избранным предстоятелем УПЦ КП" и не является "почётным патриархом ПЦУ", как утверждают представители этой церкви.

Филарет также призвал епископат и верующих всех ветвей украинского православия "забыть раздоры и объединиться в одну автокефальную церковь", а также провести объединительный собор в Киеве.

Отметим, Филарету сейчас 96 лет.

Ранее патриарх Филарет аннулировал свою награду военному-гею из ВСУ.

"<...> Мы благодарим воина Виктора Пилипенко (как и всех наших защитников за то, что они защищают нашу свободу и территориальную целостность) за его военные заслуги, но не разделяем его греховные предпочтения", – было сказано в комментарии Киевского патриархата.

Напомним, Филарет через суд добивался восстановления Киевского патриархата.