В Черкассах мужчина ударил топором по голове военкомов, которые его остановили для проверки документов. Также он распылил в сотрудников ТЦК газовый баллончик.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского областного ТЦК.

По информации, при себе у задержанного нашли еще и пистолет.

"Гражданин резко начал размахивать пакетом, в котором находился объект, похожий на топор. В результате один из военнослужащих получил два удара в область головы. При задержании указанного гражданина последний распылил в лицо другого военнослужащего спрей раздражающего действия. Гражданин был опознан, его разыскивают, при себе у него был предмет похожий на оружие, кроме топора и баллончика с жидкостью раздражающего действия", - говорится в сообщении.

В настоящее время его задержали и вручили подозрение.

В то же время местные паблики пишут, что по этому делу задержан священник УПЦ (в 2024 году перешедший из ПЦУ), православный блогер Андрей Шиманович.

Ранее мы писали, что во Львовской области судья пытался спасти брата от ТЦК и дал взятку военкомам.

Напомним, в Одесской области мужчина угнал автомобиль ТЦК. Оставив автомобиль на окраине, он ушел домой, забрав из салона сумку водителя с личными документами.