В Одесской области мужчина угнал автомобиль ТЦК. Оставив автомобиль на окраине он ушел домой, забрав из салона сумку водителя с личными документами.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как выяснилось, инцидент произошел еще в августе, а дело уже передано в суд.

"43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на водителя, который стоял рядом и должен был везти пассажира на обследование в ВЛК, внезапно перепрыгнул на переднее сиденье и уехал. Машину злоумышленник бросил на окраине населенного пункта, а сам пошел домой, прихватив из салона сумку водителя с важными личными документами", - говорится в сообщении правоохранителей.

При этом сам мужчина заявил, что действовал "спонтанно". В настоящее время ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Недавно мы писали, что в селе Боратин под Луцком мужчины побили сотрудников ТЦК. Остановленные жители выхватили у правоохранителей травматический пистолет и открыли по ним огонь.

Ранее мы также рассказывали, что в Одессе военкомы устроили массовое избиение гражданских, которые вступились за мобилизованного.