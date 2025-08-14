В Одессе сотрудники ТЦК устроили массовое избиение гражданских, которые пытались вступиться за мужчину, пойманного военкомами.

Видео инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.

В ролике можно заметить, как военкомы бьют гражданских ногами и применяют жесткие методы задержания.

Тем временем Одесский областной ТЦК в своем комментарии обвинил в инциденте гражданских, которые оказывали "злостное сопротивление".

Напомним, недавно министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что все работники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры и записывать на видео проверку документов и вручение повесток гражданам. За нарушение этих правил предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что сотрудники ТЦК не имеют права применять силу.

Война в Украине идет 1268-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

